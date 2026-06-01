ಯಲಗೂರು; ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ

ಆಲಮಟ್ಟಿ: ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಜೇನುಗೂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಮೀಪದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲಗೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ಯರು, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ದಂಡೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಜೇನುಗೂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸತೀಶ ಕ್ವಾಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಯರೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನದಿಯನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಇದು ನಾವು ನದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನದಿ ತಟದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿವರಾಜ ಕುಂಟೋಜಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಅಮರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅವಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಂಜಾನೆ, ಹನುಮೇಶ ಕಲಾಲ, ಬಸವರಾಜ ಕಡಕೋಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂಬಾರ, ಜಗದೀಶ ತಳವಾರ, ದಯಾನಂದ ಹೊರ್ತಿ, ಮುತ್ತು ಕೋಳೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುಡ್ಡದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>