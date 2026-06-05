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ವಿಜಯಪುರ: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿತರಣೆ ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ, ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 13:43 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 13:43 IST
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