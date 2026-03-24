ಝಳಕಿ: ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಝಳಕಿಯ ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ದಯಾನಂದಗೌಡ ಕಸಮುಳೆ ಉಮರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಗಮೇಶ ಸಗರ ಮತ್ತು ನಾಗನಾಥಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನ, ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 'ನೀರು ಹರಿಸಲು 8 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಈಗ ಧರಣಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು, 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಸಂತ ಬೈರಾಮಡಿ, ಸಂದೀಪ ಬಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ, ಗಣಪತಿ ಬಿರಾದಾರ, ರುದ್ರೇಶ ಪೈಲ್ವಾನ್, ಕಾಮಣ್ಣ ಬೈರಾಮುಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>