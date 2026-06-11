Pv Web Exclusive: ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ, ನರಿಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ!

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಲಗಳು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿವೆ. ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರುವೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ನರಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಲನಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಚಿನ್ಮೂಲಾದ್ರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ಸಪ್ತ ಶೃಂಗಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ. ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕರಡಿ ಹಾಗೂ ನರಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ.</p><p>ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2582 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಟೆಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಮಿನಿ ಮೃಗಾಲಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವೆಂದು 2015ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿನಿ ಮೃಗಾಲಯವು ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 8.5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಈ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು 1987ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2017ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈಚೆಗೆ ಈ ಮಿನಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನರಿ ಮರಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ನರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ನರಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿವೆ. ನರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1 ನರಿ 9 ಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನರಿ 3 ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮರಿಗಳ ಪೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಎಮು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬೇಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>‘ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ನರಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನರಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 8 ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದ ಒಂದು ನರಿ 9 ಮರಿ ಹಾಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಕರಡಿಗಳ ಜೋಕಾಲಿ...</h2><p> ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕರಡಿ ಮನೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಡಿಗಳು ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೋಸು ನೀಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಜೋಕಾಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರಡಿಗಳು ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರಡಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು, ಓಡಾಡಲು ಬ್ರಿಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು (ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಗಾಜಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಸುಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಮೃಗಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಮು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ಎಮು ನಿವಾಸ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಿಶಾಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಂತರ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಮೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ</p><p>2ನೇ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಉತ್ಸಾಹದ ಓಡಾಟ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರವ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫೆಸೆಂಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೆಸೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಕ್ಟೀಲ್, ಕಾಡುಕೋಳಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>. <p>2 ಹುಲಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೂ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಚಿರತೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಚುಕ್ಕಿ ಜಿಂಕೆ, 9 ನೀಲಗಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 21 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರಡಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ 3 ನೀಲಗಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ 3 ಎಮು ಪಕ್ಷಿ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಲವ್ ಬರ್ಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೆಸೆಂಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಆರ್ಎಂ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಾನ್ ಮೈನ್ ಕಂಪನಿ ₹ 80 ಲಕ್ಷ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಸಿಆರ್ಎಸ್) ಅಡಿ ಬಂದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯವರು 4 ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ: ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ನೆರಳಿನ ನಡುವೆ ಆಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಂಪನಿ ₹ 34 ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ದತ್ತು ದರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ದತ್ತು ಪಡೆದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 1 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ದರವಿದೆ. ದತ್ತು ಪಡೆದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>