ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Pv Web Exclusive: ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ, ನರಿಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ!

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:30 IST
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ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳ ದರ್ಶನ

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳ ದರ್ಶನ

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌

ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹೊರನೋಟ

ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹೊರನೋಟ

ChitradurgaFoxZoobearPV Web Exclusive

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