PV Web Exclusive: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ತೋಟ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಫಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕವಲುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಚಾರಣ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ, ಜಲಪಾತಗಳ ಸೊಬಗು, ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 'ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ'!

'ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಚಿತ್ರ ನಟ, ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಂದು ನೀವಂದು ಕೊಂಡರೆ ಅದು ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು. ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು.

ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತಾರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೃತಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು, ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಈ 'ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ'.

ಇಂತಹ ಹಲವು 'ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ., ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ ದೊರಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.

ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೊಡಗಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡಗು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತಿದ್ದರಿಂದಲೋ, ಏನೋ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ 'ಶರಪಂಜರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು 'ಅಕ್ಷಿನಿಮೀಲನ ಮಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಣ ಗಗನದಿ ಹಾರದಿದೆ...' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ 'ಅನಂತ ಪ್ರಣಯ' ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಉತ್ತರಧ್ರುವದಿಂ ದಕ್ಷಿಣಧ್ರುವಕೂ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತಿದೆ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಮನ ಗೆದ್ದರು.

ಈಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೊಡಗಿನತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ