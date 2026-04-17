PV Web Exclusive: ಬಾವಲಿಗಳ ಕೌತುಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ಗದಗ: ಅದು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಪಟಪಟನೆ ಹಾರಿ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹಾರಿದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅರೆ, ಏನದು?...

–ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಾವಲಿ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಆಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯೂ ಒಂದು. ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ತನಿ. ಇಂತಹ ಬಾವಲಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾವಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾವಳಿ ಇಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ದೂರು. ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ, ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಬಾವಲಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಸ್ತನಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರಿಯುವ ಬಾವಲಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೌತುಕಮಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು.

'ಬಾವಲಿಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 1,340ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಬಾವಲಿಗಳು ಇವೆ. ಕೈರೋಪ್ಟೆರಾ ಎಂದರೆ ಕೈ ರೆಕ್ಕೆ, ಹಾರುವ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೊಡ್ಡಬೆರಳುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟಾಜೀಯಂ ಅಂದರೆ ಹಾರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಲಿ (ಮೆಗಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್) ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಬಾವಲಿ (ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್)ಗಳಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ.

ದೊಡ್ಡ ಬಾವಲಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನವನ ದೃಷ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ನಿಶಾಚರಿಗಳು. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಲ್ಲವು. ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿವೆ. ಪುಟ್ಟಬಾವಲಿಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾವಲಿಗಳು ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪುಟ್ಟಬಾವಲಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ನೋಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು, ಪುಟ್ಟಕಿವಿ, ತೋಳದಂತಹ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರುವ ತೋಳವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾವಲಿಗಳ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾರಾಡುವಾಗ ಬಾವಲಿಯ ಹೃದಯ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1000 ಬಾರಿ ಮಿಡಿಯಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

'ಬಾವಲಿಗಳು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೀಗ ಅರಣ್ಯನಾಶ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ವಿನಾಶದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾವಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ರಾಜೇಶ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಾವಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆಂದೇ 'ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೆಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕರ