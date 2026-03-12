ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
PV Web Exclusive: ಭದ್ರೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಅನ್ನದಾತ

ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ; ದಶಕಗಳ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ
ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಎಂ.
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 23:30 IST
ಭದ್ರಾ ಉಪನಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಯಿಂದ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು

ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣದ ಭದ್ರಾ ಉಪನಾಲೆಯೊಂದರ ನೋಟ

ಭದ್ರಾ ಉಪನಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

water problemDavanagereBhadra DamPV Web Exclusive

