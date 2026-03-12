PV Web Exclusive: ಭದ್ರೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ಅನ್ನದಾತ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ</strong>: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದರೂ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಸೆಯೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ದೂರದ ಮಾತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಏನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಭತ್ತದ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. </p><p>ಇದು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ದಶಕಗಳ ಸಂಕಟ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರುಣ ಕೃಪೆ ತೋರಿ, ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭತ್ತ ತೆಗೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಂದಾಜು 110 ದಿನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರೂ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ.</p><p>1965ರಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಖುಷ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ನವಣೆ ಬೆಳೆದು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಹರಿದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲೆಗಳು, ಒಡೆದಿರುವ ತೂಬುಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರು, ಹೂಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕಳೆಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರೈತರು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 4000 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನು ಬರಡಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾನುವಳ್ಳಿ, ವಾಸನ, ಕಡರನಾಯಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಮಲಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕಮ್ಮಾರಗಟ್ಟೆ, ಬೇಲಿಮಲ್ಲೂರು, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಟೆ ಮಲ್ಲೂರುಗಳಲ್ಲೂ ತತ್ವಾರ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕತ್ತಲಗೆರೆ, ಕೂಲಂಬಿ ಭಾಗದ ರೈತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಕ್ಲೀಪುರದ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರೂ ಜಿನುಗಲಿಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಬೆಳಕೆರೆ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆರೋಪ.</p><p><strong>ಕಾಡಜ್ಜಿಗೆ ಹರಿದ ನೀರು:</strong></p><p>‘ನಾಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎ.ಸಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಮೂವರು ಸೌಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ 250 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೂ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ ಕಾಡಜ್ಜಿಗೂ ಈ ಬಾರಿ ನೀರು ಹರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ, ಹೊಳೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ನಾಲೆಗಳ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ 2 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಉಳಿದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ?’ ಎಂಬುದು ರೈತ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p><p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಏಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. </p><p><strong>ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ:</strong></p><p>ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ 1,05,570 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದ್ದು, ಇಷ್ಟೂ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 75,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದು ಸಿಂಹಪಾಲು. ಜಿಲ್ಲೆಯ 65,847 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ನೀರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2,800 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಬೆಳಕೆರೆ ಪಿಕಪ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೂ ಎಡದಂಡೆ, ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೆ 31 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ, ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಉಪ ನಾಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹಾದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. </p><p>ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಡೆದ ಕಾಲುವೆಗಳು, ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ನಾಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಅದು ರೈತರನ್ನು ತಲುಪದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನೀರಿನ ರಭಸ, ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಡೆತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ, ರಚನೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ನೀರು ಹರಿದ ಕಾರಣ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊಲಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮುಚ್ಚಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಮುಖ್ಯನಾಲೆ, ಶಾಖಾ ನಾಲೆ, ಉಪ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಲಗಾಲುವೆಗಳು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವೂ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದುಕುಳಿತಿವೆ. </p>.<p>ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 42 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 2007ರಲ್ಲಿ ₹900 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದಿಂದ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕರಣದ ಲಾಭ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಷ್ಟವಂತ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p><p>ನಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಭದ್ರಾ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರಿಗಳೇ ಅಧಿಕ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನೀರುಗಂಟಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇತನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು–ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಎಂದು ಸೌಡಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಪನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೂಳು ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಜಂಗಲ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀರು ಹರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಹೂಳು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೂಳು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರುಗಂಟಿಗಳು ಹೂಳು ತೆರವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇತನ ಪಾವತಿಗೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.</p><p>‘ಕೆಲವೆಡೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಲಗಾಲುವೆ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು, ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. </p><p><strong>ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು:</strong> ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಸಿಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದವರನ್ನು ಕಾಡಿದರೆ, ನಾಲೆಯ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹30,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಚೀಲ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದರೆ, ಖರ್ಚು–ಆದಾಯ ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಮ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಲಾಭ ರೈತನಿಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಗತಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ದುಬಾರಿ ದರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಔಷಧಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಸತ್ವವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಎಂಬ ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ತೆರವಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ:</strong> ಕೊನೆಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ತಲುಪದಂತೆ ನಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್, ಡೀಸೆಲ್ ಜನ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಅಕ್ರಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.<br><br><strong>ಬೈರನಪಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಹಾರ?:</strong> ಸುಮಾರು 3000 ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಬಲ್ಲ ಬೈರನಪಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಯು ಭದ್ರಾ ನಾಲೆಗಳ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>