PV Web Exclusive | ಕೊಪ್ಪಳ: ಭಾನಾಪುರವೆಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಗುಚ್ಛ...

ಕೊಪ್ಪಳ: ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಅದೇನೊ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆದಕಿ, ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಭಾನಾಪುರ. ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ 1934ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಭಾನಾಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಜನರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಕಾಳಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಖಭಾವ ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅವರ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಾಲಕನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಾಳಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಹರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಭಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಚುಟ್ಟವ್ವ ಹರಿಜನ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾನಾಪುರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಂಧಿಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಘಟನೆ ಗಾಂಧಿ ಬಳಗ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆಸುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಜನ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಭಾನಾಪುರದ ತನಕ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಭಾನಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನಸಮೂಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾಳಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಂಕರ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ತೈಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾನಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಬಚ್ಚನ್-ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿನಯದ 'ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ಭಾನಾಪುರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ರದ್ದುಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಆ ರೈಲು