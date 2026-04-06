PV Web Exclusive: ಬೀದರ್‌ ‘ಚೌಬಾರಾ’ದಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ?

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ನಗರದ ನಯಾ ಕಮಾನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತುಸು ದೂರ ಹೋದೊಡನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚೌಕಾಕಾರದ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ನ ಏಳು–ಬೀಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತಿರುವ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕ. ಇದರ ಹೆಸರು ‘ಚೌಬಾರಾ’</p>.<p>ನಯಾಕಮಾನ್, ಫತೇ ದರ್ವಾಜ, ಮಂಗಲ್ಪೇಟ್ ದರ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್ ಮದರಸಾ ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚೌಬಾರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.PV WEB EXCLUSIVE: ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ\n.PV Web Exclusive: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು’.<p>ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 71 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಸುತ್ತಳತೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 180 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ತುದಿಯಲ್ಲಿ 16 ಅಡಿ 9 ಇಂಚು ಇದೆ. ಚೌಬಾರಾ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ನಗರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಚೌ’ ಎಂದರೆ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂದರ್ಥ. ‘ಬಾರಾ’ ಎಂದರೆ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮನೆ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದರ್ಥ.</p>.<p>ಅಂದೇ ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ಚೌಬಾರಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಗಳ ಗೋಪುರಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಾನುಗಳಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಕಾವಲುಗಾರರ ತಂಗಲು ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು.</p>.<p>ಗಾರೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಚೌಬಾರಾ 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಮನಿ ಅರಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲಾಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಹಮನಿ ಅರಸ ಅಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾ ಅಲಿ ವಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬಹುದು. ಚೌಬಾರಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ಗುಲಾಮ್ ಯಜ್ದಾನಿ ಅವರು ‘ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಸ್ಮಾರಕ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಬಾರಾ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.</p>.<p>ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಜಬೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ಸವ, ಜಯಂತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚೌಬಾರಾ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುವುದು ವಿಶೇಷ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೌಬಾರಾ ಮೇಲೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ, ಗಣ್ಯರು ನಿಂತು, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆರಾಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೌಬಾರಾ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೇ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಚೌಬಾರಾ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಆಗಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕದಂತಿರುವ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>