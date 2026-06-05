PV Web Exclusive: ಬೀದರ್‌ ಗುರುದ್ವಾರ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇಕೆ..?

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಿಖ್ಖರು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗುರುದ್ವಾರ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸ್ಥಳ.</p><p>ಬೀದರ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಧರಿ ಹಾಗೂ ಝರಿಗಳ ನಾಡು. ಈ ಎರಡರ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕರು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಲ್ಲು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಝರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸಿತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಝರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಅಮೃತ ಕುಂಡ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದರೂ ಬಿಂದಿಗೆ, ಡ್ರಮ್, ಬಾಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.</p><p>ಗುರುದ್ವಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದೂ ಇದು. ಅನೇಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಮುಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸೇವಿಸುವ ರೂಢಿಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಗುರುದ್ವಾರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಗದದ ತುಂಡು ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಗಲಿರುಳು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲೆಂದೆ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಟಕಾ, ಪಾನ್ ಬೀಡಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಓಡಾಟದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.</p>. <p>ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ‘ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೀಬ್’ ಪಠಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುದ್ವಾರದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜಾಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೀಬ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ‘ಶಿರಾ’ ತರಹದ ಪ್ರಸಾದ ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ‘ಲಂಗರ್’ (ದಾಸೋಹ ಭವನ) ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆಯ ರೊಟ್ಟಿ, ದಾಲ್ ತಡಕಾ, ಅನ್ನ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಿರುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಾದ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ.</p><p>‘ಲಂಗರ್’ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದೇ ವಿಶಾಲ ಕೊಳ. ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ಬಳಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ವಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೀಬ್ ಪಠಣ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರವಾಣಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತ ಗುರುದ್ವಾರದ ಎದುರಿಗಿನ ಕಿರು ಉದ್ಯಾನ, ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p><p>ಗುರುದ್ವಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಸಾಲುದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ವಜಗಳು, ಖಡ್ಗಗಳು, ಕಡಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಖಾದ್ಯ ಸವಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.</p>.<p>ಪಂಜಾಬಿ ಪರೋಟಾ, ಪಂಜಾಬಿ ರೋಟಿ, ದಾಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಶೈಲಿಯ ಲಸ್ಸಿ, ಚಹಾ ಕೂಡ ಸವಿಯಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುದ್ವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>