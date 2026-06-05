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PV Web Exclusive: ಬೀದರ್‌ ಗುರುದ್ವಾರ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇಕೆ..?

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 14:07 IST
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ಗುರುನಾನಕರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್‌ನ ಗುರುದ್ವಾರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಗುರುನಾನಕರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀದರ್‌ನ ಗುರುದ್ವಾರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‌ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‌ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

ಗುರುದ್ವಾರ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊಳ

ಗುರುದ್ವಾರ ಮುಂಭಾಗದ ಕೊಳ

ಗುರುದ್ವಾರದ ‘ಲಂಗರ್‌’ನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು

ಗುರುದ್ವಾರದ ‘ಲಂಗರ್‌’ನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು

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