PV Web Exclusive: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಬಿಜಾಪುರದ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು’

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ‘ಬಿಸಿಲನಾಡು’ ವಿಜಯಪುರದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಇಂಡಿ ಲಿಂಬೆ’ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ(ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ಲಭಿಸಿದ್ದು, ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬೆಳೆಯಾದ ‘ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳ ಆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಹೌದು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ‘ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿಜೋಳ’ಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ‘ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ವಿಜಯಪುರ ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒಡಗೂಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂರು ಹಂತದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿಳಿಜೋಳ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಹೊಲಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ಹೈನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಜೋಳದ ವಿಶೇಷತೆ</strong></p><p>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಎಂಬುದು ಜೋಳದ ಒಂದು ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೇವಲ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಜೋಳವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ, ರೋಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ, ಸವದತ್ತಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳವನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಉಪ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡೋಣಿ ನದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೂ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ.</p><p>ಡೋಣಿ ನದಿ ತೀರದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ, ಹಿಂಗಾರಿನ ಹದಭರಿತ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ಕೃಷ್ಕ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಕಾಳುಗಳ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ, ಹೊಳಪು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಭರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಜಾಪುರದ ಕಣ್ಣೀರ ನದಿ’ ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಡೋಣಿ ನದಿಯು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ರ್ಯಾವಿ (ಮೆಕ್ಕಲು) ಮಣ್ಣಿನ್ನು ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯ ರೈತರ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡೋಣಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ, ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಡೋಣಿ ನದಿ ತೀರವನ್ನು ‘ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಕಣಜ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಚಳಿಗಾಲದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲೇ ಚಿಗುರೊಡೆದು, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನೋಡಲು ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದನ್ನು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಜೋಳ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ರೊಟ್ಟಿ ಹೊರತಾದ ಊಟ ಊಟವೇ ಅಲ್ಲ! ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ, ಖಡಕ್ (ಒಣ) ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ.</p><p>ಕೊಲ್ಹಾರ ಕೆನೆ ಮೊಸರು, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ (ಕಾಂಬಿನೇಷನ್) ಭೋಜನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬಿಜಾಪುರ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಎಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟರೂ ಮುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ತಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. </p><p>1818ರಿಂದಲೂ ಡೋಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ವಚನಗಳು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಇವೆ. ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಲೋಗೊ’ದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳದ ಚಿತ್ರ ಇರುವುದು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ.</p><p>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಪೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜೋಳದ ನುಜ್ಜು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಈ ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p><p>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ‘ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವೋ’ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ‘ಕಣಕಿ’ ಈ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕುಗ್ಗಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ</strong></p><p>ದಶಕದ ಈಚೆಗೆ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕುಗ್ಗತೊಡಗಿದೆ. 2009ರ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೂ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಕೇವಲ 59 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.</p><p>ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಆವರಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹3,500 ರಿಂದ ₹ 4 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. </p><p>ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ತಳಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ತಳಿಯ ಜೋಳವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿಡಬೇಕಿದೆ.</p><p><strong>ಜೋಳದ ಸೀತನಿ</strong></p><p>ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಸೀತನಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.</p><p>ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಹಸಿ ಜೋಳದ ತೆನೆಯನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಸುಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ, ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಉಪ್ಪು–ಖಾರ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸೀತನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಸೀತನಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸದೇ ಇರದು. ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಸೀತನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಣಜವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಸೀತನಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ರೂಢಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ದಿನವಿಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಸೀತನಿ ತಿಂದು, ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಊಟ ಸವಿದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಸೀತನಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯಾದ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>