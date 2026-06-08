web exclusive: ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ; ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದತ್ತ ಚಿತ್ತ

<p><br>‘ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಖುಷಿ ನೀಡುವ ದೇಗುಲಗಳು ಯಾವು ಯಾವು. ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷಗಳು ಏನು’– ದೂರದ ಊರಿನ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ದೇಗುಲಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಳಕಗೊಂಡರು. ದೇವರು, ದೇಗುಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಕುಟುಂಬ, ‘ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ’ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಗಾರಿಸಿತು.<br><br>ಹೌದು, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮ ಮತ್ತು ಸ್ಕಂದಗಿರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಾರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಆಸ್ತಿಕರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ‘ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ ಸಹ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ₹ 700ರ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸವೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ನೆಲೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ನಂದಿಯ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇಗುಲ, ಕಣಿವೆ ಬಸವಣ್ಣ, ರಂಗಸ್ಥಳ, ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ‘ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ನಲ್ಲಿವೆ.<br><br> ಅಂದಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.<br><br><strong>ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ:</strong> ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನ ಆದಿಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿಯೋಗಿ, ಯೋಗೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಆದಿಯೋಗಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವೂ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p><br><br><strong>ನಂದಿಯ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇಗುಲ:</strong> ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತನಾಗಿರುವ ದೇಗುಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಗುಲ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ದೇಗುಲ 9ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು, ಚೋಳರು, ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶಾಸನಗಳು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.ಈ ದೇಗುಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತದೆ.</p>.<p><br><br><strong>ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ:</strong> ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಾಗರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಾಗರ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗರವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.<br><br>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿರಿ ಸೊಬಗಿನ ವೀರ ದಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಣಿವೆ ದಾಟಿದರೆ ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದರೆ ಕಾಣುವುದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ದೇಗುಲಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜಲರಾಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದೂರದ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗದವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.<br><br><strong>ರಂಗಸ್ಥಳ:</strong> ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಂಗನಾಥನ ಪ್ರಮುಖ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂ ದೇವಿ ಸಹಿತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿರುವ ರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಗುಲ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದುದು. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಶಿಲ್ಪವೈಭವ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.<br><br><strong>ಆವಲಬೆಟ್ಟ</strong>: ನಂದಿಗಿರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಆವಲಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ. ಅಪಾರ ವನರಾಶಿಯ ಆವಲಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆವಲಕೊಂಡರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆವಲಬೆಟ್ಟ ಚಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ನಾರಸಿಂಹ ಆವಲಕೊಂಡರಾಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಉಗ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಜನಿಸಿದ ಚಂಚುಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ದರ್ಶನವೀಯುತ್ತಾಳೆ. ಇವರೀರ್ವರ ಸಂಗಮದಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಕ್ತ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.<br><br> <strong>ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳವಾರ ಬಳಿಯ ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಮಠ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ. ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಪೋತಲೂರು ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕರಣ ಸ್ಕಂದಗಿರಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಠ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂಜನೀಯ.<br><br><strong>ತಾತಯ್ಯನವರ ಕೈವಾರ:</strong> ಕಾಲಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ (ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯ) ತಪೋಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈವಾರ. ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ.<br>ಕೈವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಆಶ್ರಮ, ಅಮರನಾರೇಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯತೀಂದ್ರರ ತಪೋಭೂಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಗುಹೆ, ತಪೋವನ, ಬಕಾಸುರನ ಗುಂಡು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಗಳಾದ ಅಮರನಾರೇಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.<br><strong><br>ಗುಹಾಂತ ದೇಗುಲ:</strong> ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಮೀಪದ ಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಸುಂದರವಾದ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ. ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊರೆದು ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ತಾಣವೂ ಹೌದು. <br><br><br>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊರವಲಯದ ಚಿತ್ರಾವತಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಗುಲ, ಜಾಲಾರಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರುಗಮಲ್ಲದ ಹಜರತ್ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್, ಬಾಬಾಜಾನ್ ದರ್ಗಾ, ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಸುರಸದ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ತಲಕಾಯಲ ಬೆಟ್ಟ–ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಎನಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>