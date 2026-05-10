PV Web Exclusive| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯಿತೇ ಬೆರಟಿಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

'ಬೆರಟಿಕೆರೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಸಾಧುವಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿಲಾಂಜಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅಸಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.