PV WEB Exclusive: ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಬಿಸಿಲು ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ಓಯಸಿಸ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳು, ನದಿ ತೊರೆಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಶುಷ್ಕ ವಲಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ಅರಣ್ಯವು (ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯ ಸೇರಿ) 47 ಸಾವಿರ (19,085.4 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ 30,332 (12,173 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ.</p>.PV Web Exclusive: ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೇಳುವ ಭರವಸೆಯ ಕಥೆ...Web Exclusive: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾವೇರಿಯ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ’. <p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,20,625 ಎಕರೆ (48,250.3 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಅರಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇದರ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಿಂಚೋಳಿಯನ್ನು ‘ಮಿನಿ ಮಲೆನಾಡು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>. <p>ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಪಾಪನಾಶ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಗ್ಗೆ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಮಣೀಯ ತಾಣ ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತ, ಎತ್ತಿಪೋತೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹರಡಿರುವ ಭೈರಂಪಳ್ಳಿಯ ಆಲದ ಮರ, ಸೋಮಲಿಂಗದಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಶಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ, ನವಿಲುಗುಡ್ಡ, ಮಂಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಾಥಿ ಪಗಡಿ, ಲಾಲ್ ತಾಲಾಬ್, ಭೋಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟದ ಬಕ್ಕಪ್ರಭುಗಳ ದೇವಾಲಯ, ಸಿದ್ದಗುಂಡ, ಕೊತ್ವಾಲ್ ನಾಲಾ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.</p>.PV Web Exclusive: ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದ 60-70 ಮರಗಳ ಬೋಳಾಗಿಸಿ ವಿಕೃತಿ.PV Web Exclusive: ನೊಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿರುವ ದೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. <p>ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ 2.5 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಪನಾಶ ಬುಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ನದಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ನೋಡಲು ಪಂಚಲಿಂಗಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದರೂ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗ ಒಂದೊಂದು ಮಟ್ಟ ಸೂಚಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.</p><p>ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಕಾನನ, ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದೊಳಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ನಡುಗಡೆ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p>. <p>ಇಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಿಂದ ಕಾಟೇಜು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ, ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಟ್ಟಂಗೊಟ್ಟ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶೇರಿಭಿಕನಳ್ಳಿ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆನಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ನಗರ ಜೀವನದ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ನೆಲಬಿಟ್ಟು ಕದಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಫಾರಿ ಸಂಚಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸೀಮೀತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಮಾಣಿಕಪುರ ಜಲಪಾತದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಜನ ವಸತಿ ರಹಿತ ಮಾಣಿಕಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೆರಗಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಚೇನಹಳ್ಳ ನಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಧಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಚೇನಹಳ್ಳ ಒಂದೇ ತೊರೆಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲಿಮೋಕ್ ವ್ಯಾಲಿ ರುದ್ರರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ.</p>.Web Exclusive: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’.PV Web Exclusive: ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಬಿಡುವಿನ ಕಾಲ’. <p>ಗೊಟ್ಟಮಗೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗೊಟ್ಟಂಗೊಟ್ಟಿ ಇದು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆವೀಡು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 547 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ, ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದ ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ (ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಾಧಿ) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಏಳು ದ್ವಾರ (ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲು) ದಾಟಿ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರು ಕೋಟೆಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಕಲ್ಲು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಜ್ರಯಾನ ಪಂಥದವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿದ್ದು ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>. <p>ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೈವಿವನ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು, ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಜಲರಾಶಿ, ನಾಲ್ಕೈದು ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊತ್ವಾಲ ನಾಲಾ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಚಾರಣಿಗರು ನಾಲಾ ದಾಟಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು (ಏರಿಯಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್) ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಜತೆಗೆ ತಂತಿಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು ನಾಲಾ ದಾಟುವ ಥ್ರಿಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭೂತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿಪೋತೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎರಡು ಜಲಪಾತಗಳ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವ (ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿ ಪೋತೆ) ತಾಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೊಂಥರಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಗೇನಕಲ್ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗದು.</p><p>ಇಲ್ಲಿಂದ ಧರ್ಮಾಸಾಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೇರಿಭಿಕಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದ (ಹಾಥಿ ಪಗಡಿ) ಆನೆ ಪಳಗಿಸುವ ಶಾಲೆ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 630 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಜನವಸತಿ ರಹಿತ ನಿರಟಚಲ್ಮಾ, ಬುರುಗಡೊದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಭೋಗಾನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ, ಭೋಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಿಸರ್ಗ ಸಿರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ.</p>. <p>ಮಹಿಶಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೀರು ಝರಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದು ತೊರೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನವಿಲುಗುಡ್ಡದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಹತ್ತುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಸಹ. ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಏರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾನನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧತೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲು ನಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ನೀಲಗಾಯ್, ಹೈನಾ, ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ, ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬುಗಳ ಕಾಡುಕುರಿ (ಫೋರ್ ಹಾರ್ಮಡ ಎಂಟಿಲೋಪ), ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಕಾಡು ಕುರಿ, ತೋಳ, ಮೊಲ, ನರಿ, ಮುಂಗುಸಿ, ನಾಗರ ಹಾವು, ಕೋತಿಗಳಿವೆ. ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು, ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಚಿರತೆ, ಕಾಮನ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಕ್ಡವುಡ್ ಪೀಕರ್, ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಕೊಳಕುಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳಿವೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಡು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕುಂಚಾವರಂ ಕಾಡಿಗೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಮಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದುಂಟು.</p>. <p>ಕರ್ನಾಟಕ–ತೆಲಂಗಾಣ ಗಡಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ, ಚಾರಣ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಂದೋಲನ ರೂಪದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು.</p><p>ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಾಲೇಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ನಾಗರಾಳ ಜಲಾಶಯವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೋಘಾ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೋಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಉದ್ಯಾನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾಳಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.Pv Web Exclusive: ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ, ನರಿಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ!.PV Web Exclusive | ಕೊಪ್ಪಳ: ಭಾನಾಪುರವೆಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಗುಚ್ಛ....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>