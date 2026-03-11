ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive

PV Web Exclusive: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಕೆಫೆ

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PV Web Exclusive: ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ.. ಬನ್ನಿ ‘ನಂದಿ’ಗೆ
PV Web Exclusive: ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ.. ಬನ್ನಿ ‘ನಂದಿ’ಗೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:PV Web Exclusive: ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬೀದರ್‌ ಬಳಿಯ ಅಷ್ಟೂರಿನ ಗುಂಬಜ್‌ಗಳು!
PV Web Exclusive: ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಬೀದರ್‌ ಬಳಿಯ ಅಷ್ಟೂರಿನ ಗುಂಬಜ್‌ಗಳು!
HotellakeChikkamagalurPV Web Exclusive

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT