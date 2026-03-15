Web Exclusive|ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಘೋಷಣೆ: ಗದಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಗದಗ: ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗದಗ–ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡ–ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಡುವೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಗದಗ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನಗರ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ 'ಗದುಗಿನ ಭಾರತ' ರಚಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ವೀರನಾರಾಯಣನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು.

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 101 ಬಾವಿ, 101 ಗುಡಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವ ಟಂಕಸಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿನಾಲಯ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಸುಕಿನ ಬಾವಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊಗೆದುಕೊಡುವ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಮುಂಡರಗಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 63 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 33 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡವನ್ನು 'ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ವೇಗದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸ್ಥಳ, ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಖಜಾನೆ.

ಕಪ್ಪತಗುಡ್ಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ದೇಗುಲಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಂಬಳದ ಜಪದ ಬಾವಿಯ ನೋಟ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕೆರೆಯ ಜಲರಾಶಿ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಗತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತ