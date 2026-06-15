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ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದ 60–70 ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಡಿದು ಹಾದಿ ಬದಿಯ ಹಸಿರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ

ೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್.ಎನ್.
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:10 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 23:10 IST
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ಗದಗ ಸಮೀಪದ ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು

ಗದಗ ಸಮೀಪದ ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು


GadagtreePV Web Exclusive

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