ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದ 60–70 ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಡಿದು ಹಾದಿ ಬದಿಯ ಹಸಿರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ

<p>‘ಅಯ್ಯೋ...’</p> <p>‘ನನ್ನ ಕೇಶ ಹೋಯಿತು, ತಲೆ... ಕತ್ತು...ಭುಜ... ತೋಳು..ಎದೆ... ಹೊಟ್ಟೆ...’</p> <p>ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿದವನು ಅರೆಜೀವವಾಗಿ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಬಾರದೆಂದು, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾಮಾವಶೇಷ. ಅವಳೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಕರುಳು ಕಿತ್ತುಬರುವಂತೆ ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಇದಾವುದೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p> <p>ಈಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ನಾವು, ನಿನ್ನ ಹೊಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತೆವು. ಭೂ ತಾಯಿ ಬಾಯ್ತೆರೆದು, ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಳು. ಮಮತೆಯ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟಳು. ‘ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆದರದಿರಿ’ ಎಂದು ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡಳು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.</p> <p>ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನೀನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, ಉತ್ತಿ–ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ, ನೀನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಹೃದಯ ಸಾಗರದಂತೆ ನೋಡು; ಅದು ಅಸೀಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗಸೂ ಹೌದು. ಹಸಿರಿನ ಹೊಸ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ, ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅವಳೆಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಗೊತ್ತೇ? ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. </p> <p>ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾಗಿತು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವನು ಅಣ್ಣ, ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವನು ತಮ್ಮ, ಆ ಕಡೆ ತಂಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಕ್ಕ, ಅಗೋ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಮಾವ, ಎದುರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಳಗ. ಅದೆಷ್ಟು, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಕಿದಾಗ, ಅದರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತ ಒಬ್ಬನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತ, ತಮ್ಮದೇ ಸಾಮಾಜ್ಯವೆಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. </p> <p>ರೆಂಬೆ–ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತೆ, ನಮ್ಮೆಯ ಎತ್ತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ; ನಮ್ಮವರು–ತಮ್ಮವರು ಎಂಬ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಒಬ್ಬರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಕೇಶ ಮೂಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋಡುಗರಿಗೂ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ–ಬರುವವರಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಮಲಗಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿವರೇಕೆ, ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಂತೆಯೇ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೆ.</p> <p>ಈಗ, ಅದೇನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮುಖ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಹರಿತ ಹಲ್ಲುಗಳ ಯಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ, ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು, ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು. ನಾನೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದೆ. ನಿನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. </p> <p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಜೀವವಾಗಿಸಿರುವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲೆಂದು, ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ನಿನಗೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ, ಹಿಡಿದಿರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಚಿಗುರುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ....</p> <p>(ಗದಗ ಸಮೀಪದ ಹೊಂಬಳ-ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 60-70 ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ರೈತರೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>