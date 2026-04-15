PV Web Exclusive: ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಾನೆ; ಮುಗಿಯದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬವಣೆ

<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> ಕಾಫಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಈಗ ಜನರು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಬರದ ಮಳೆ ಬೇಡವಾದಾಗ ಸುರಿದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪಡುವ ಹರಸಾಹಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.</p><p>ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಆಲೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಒಂದೂ ತೋಚದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಗುಪ್ಪೆಯ 65 ವರ್ಷದ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿ ಸಲಗ, ತುಳಿದು ಕೊಂದಿದೆ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಎದುರಾದ ಗಜರಾಜ, ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದೆ. ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶವದ ಮೇಲೆ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶವದ ಬಳಿಯೇ ಆ ಕಾಡಾನೆ ನಿಂತಿತ್ತು.</p><p>ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಳೆಯ ಆಟ:</strong> ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಳೆಯಾದರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಮಳೆಯಾದರೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾಳುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆರೆ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತುಂತುರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ (ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್) ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ₹10ಸಾವಿರದಿಂದ ₹15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕವಾದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಅರಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಗಿ ಮಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಾವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಲವತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ದರ ಇಳಿಕೆ</strong></p><p>ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ‘ವಾರ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್’ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಫ್ತು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಟಿ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹29 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹23 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರೆ, ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆ ₹11 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹9 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವುದೂ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಕುಸಿದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ, ಇದೀಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ನೇರ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಎಚ್.ಎಸ್. ಯೋಗೇಶ್, ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧವೇ ಅಲ್ಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ. ನಾವೇ ಚಂದಾ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ. </blockquote><span class="attribution">ಪರಮೇಶ್, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">ವೈ.ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಕಾಡಾನೆ ಭಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿ, ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಯಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆನೆಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಬಸವರಾಜು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ</span></div> 