PV Web Exclusive: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ’

ಹಾವೇರಿ: ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರು, ಶಿಶುನಾಳ ಷರೀಫ್ರು, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 'ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ'ಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಸೂಫಿ ಸಂತರು–ಶರಣರ ನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಕನಕದಾಸರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾಡ ಹಾಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನೆಲೆಸಿದ ಕಾಗಿನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಓಡಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಡಣ್ಣಾಯಕರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ, ಗದ್ದುಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಡ ಹಾಗೂ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಡದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಯಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ: ಕಾಗಿನೆಲೆ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಡದ ಅರಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಲಕರಣೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೀರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಹರ ಹರ ಶಂಭೋ... ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ನೋಡುವುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ