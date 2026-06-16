Web Exclusive: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾವೇರಿಯ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ’

<p><br>ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು–ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಾಡು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ.<br>ಅದುವೇ, ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ’. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಚಲನವಲನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲೆ, ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ–ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ–ಗಣಿತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದೆ.</p> .<p><br>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನೇರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 'ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ’ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 9 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಾಗದ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನೇರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><br>ಹಾವೇರಿಯ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p><br>ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಕರಗಳು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ. ಗಣಿತ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪರಿಕರಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.<br><br>ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಿತ–ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕರಗಳು (ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ) ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರೊ ಇತಿಹಾಸ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರಾಲಯವೆಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಿದ್ದು, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ಭೂಕಂಪನ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ.<br>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>. <p><strong>ವಾರದ ಆರು ದಿನ ಪ್ರವೇಶ</strong></p><p><br>ಹಾವೇರಿ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ತೆರೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50ರಿಂದ 200ವರೆಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.<br><br><br><strong>ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ</strong></p><p><br>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ₹10 (ಮಕ್ಕಳು) ಹಾಗೂ ₹ 20 (ವಯಸ್ಕರು) ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಾಮಾನುಜನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಆರ್ಯಭಟ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಚರಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಧಕರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ.</p>