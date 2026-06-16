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Web Exclusive: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾವೇರಿಯ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ’

ಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 23:34 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 23:34 IST
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