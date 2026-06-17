PV Web Exclusive: ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೇಳುವ ಭರವಸೆಯ ಕಥೆ..

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಿಗೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣ. ವೈರುಧ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬಡವ–ಧನಿಕನೆನ್ನದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಇಲ್ಲವಾದವರ ಆತ್ಮೀಯರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಕಥೆಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಮೌನವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಕಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ). ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆಸರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ, ಜಮೀನು ಮಾರಿ, ಒಡವೆ ಅಡವಿಟ್ಟು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ‘ಇನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು’ ಎಂಬ ಮಾತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ; ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ, ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗೋದು ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಲ್ಲ; ಹೊರಗಡೆ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಮುದುಡಿದ, ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮೌನವಾಗಿ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮರ–ಹಸಿರು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿರುವ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ..</p><p>ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ. ಒಂದಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿಯ ಮೂಗು ಸವೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ತಳವೇ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಮೂಗನ್ನು ದಾರದಿಂದಲೋ, ಸಣ್ಣದಾದ ಮೊಳೆಯಿಂದಲೋ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಅದೆಷ್ಟು ಮೈಲುಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಬಸವಳಿದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡದಿರದು. ಈ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಕಥೆಗಳ ಕೇಳಲು ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ, ಮಿಡಿವ ಅಂತರಾತ್ಮವಿರಬೇಕು. ಅವು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೌನದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿನ ದಾರುಣ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿವೆ.</p><p>ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಚಪ್ಪಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಡಾದರೂ ನೆಪಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಿಸುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೂಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಲುಚೀಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ; ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹಣವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ!</p><p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಚೀಲಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲಗಳು, ಹರಿದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಳಸುವ ಚೀಲಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ನೇತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಅನ್ನದ ಡಬ್ಬಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಔಷಧಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಹಳೆಯ ಟವೆಲ್, ಸೀರೆ, ಲುಂಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ತಾತ್ವಿಕ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹೊರಗಡೆಯೇ ತೂಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಚೀಲಗಳ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಅದೆಷ್ಟು ಮನಸುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಾಳಜಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಆತಂಕ, ಮಗನ ಭರವಸೆ... ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲದ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗಿನೊಳಗೂ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗಂಟಿನಲ್ಲೂ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬದುಕು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ.</p>.<p>ಆ ಚೀಲಗಳ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯ ನಿಂತವರ, ಕುಳಿತಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿಆಯಾಸದ ಗೆರೆಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮವರ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೈಯ್ಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ದೇವರ ಫೋಟೊ ಹಿಡಿದು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ‘ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ... ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..’ ಎಂದು ಪೊಳ್ಳು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ನಡುಕವೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ.</p><p>ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ; ಉಸಿರು ಓಡುತ್ತದೆ, ಆತಂಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮರಣದ ಭಯ ಕುಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೇಹ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದ ಮೊಣಕೈ, ಗಾಯದಿಂದ ನರಳುವ ಮಗು, ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚುವ ಯುವಕ, ಆರ್ತನಾದ, ಅಳಲು, ಗೋಳಾಟ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ನರಕ ಸಂಗೀತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ದಾಖಲೆಗಾಗಿ, ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ, ಔಷಧಿಗಾಗಿ, ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಾಗರ. ಒಳಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಯೇ! ಮಗು ಬದುಕಿದೆಯೇ? ತಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತಳೇ? ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯಾಯಿತೇ? ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತೇ? ಗಂಡು ಮಗುವೇ? ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ.</p><p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತಂಕದ ಮೌನ. ಜೀವನದ ಆರಂಭವೂ ಇಲ್ಲೇ, ಅಂತ್ಯದ ಹೋರಾಟವೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ.</p><p>ವಯಸ್ಸಾದ ಅಪ್ಪ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮಗ. ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗದ ವರದಿ ಓದಲು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ.. ‘ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಬೇಕು’. ಅದೇ ಆಶಯ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿವೆ. ಅದರ ನೆಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನೋವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಕಾಣುವುದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಚೀಲಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ.. ಅವು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಬಡತನದ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು. ಅವು ಬಡವರ ದಿನಚರಿಗಳು, ಮುರಿದ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮೌನ ಭಾಷೆಗಳು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಒಳಗೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೋತುಬಿದ್ದ ಚೀಲಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅರಿವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ.. ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೆಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯ ಆಸರೆ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ದೂಳಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಚೀಲಗಳ ಮಡಚುಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ನೋವು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಂತಿದೆ.</p><p>ಇದು ಕೇವಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬಡತನದ ಕಥೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ, ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಧಸತ್ಯದ ಕಥೆ..</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>