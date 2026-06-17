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PV Web Exclusive: ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೇಳುವ ಭರವಸೆಯ ಕಥೆ..

ಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಜೋತು ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನು ಜೋತು ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಜವಳಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಜವಳಿ

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