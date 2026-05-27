WEB EXCLUSIVE | ಉಡುಪಿ: ಇರ್ಪೆ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣ; ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ಆತಂಕ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಇರ್ಪೆ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯದ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.<br><br>ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳ ನಾಶ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ನದಿಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಈ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.<br><br>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇರ್ಪೆ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದುದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಈ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.<br><br>ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಈ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.<br><br>ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಕೆರೆ, ತೋಡು, ನದಿ, ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಟಾರ್ಚ್ನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಬರ್ ಮೀನು ಎಂದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.<br><br>ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀರಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯರು.<br><br>ಉಡುಪಿ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನದಿ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ತಳಿಯ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.<br><br>ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆ ಮೀನುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ನದಿಯು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಲಚರಗಳು ಬದುಕಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರವಾಸಿಗಳು.<br><br>ಉಡುಪಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಮಳೆನೀರು ಹರಿಯುವ ತೋಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.<br><br>ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯು ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆಗುಂಡಿಯಂತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು.<br><br>ಕೆಲವೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಇರ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು.<br><br>ಇರ್ಪೆಯಂತಹ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ನದಿಯೊಡಲು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br><br>ಇರ್ಪೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಡೆಂಜಿ (ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಡ್ ಫಿಶ್), ತೇಡೆ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳೂ ಈಗ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದುದೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು. ಇರ್ಪೆ ಮೀನಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಸೆ ಮೀನು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.<br><br>ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಪೆ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪರಿಸರಾಸಕ್ತರು.<br><br><strong>‘ಗಿಲ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ'<br></strong><br>‘ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನದಿಯ ಸೂಕ್ಷ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ. ಇರ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಭಾರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ.<br><br>‘ಇರ್ಪೆಯಂತಹ ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br><br><strong>‘ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಸತ್ತು ತೇಲಿತ್ತು’ <br></strong><br>’ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇರ್ಪೆ ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ತೇಲಿದ್ದವು. ಆಗ ನದಿ ಕಲುಷಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಂದ್ರಾಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯೂ ಬದುಕಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಲ್ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನದಿ, ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಪೆ, ಕಿಜಾನ್, ಬಾಳೆ ಮೀನುಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗದಾಗ. ಇಂತಹ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇರ್ಪೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದೇ ಅಪರೂಪ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.<br><br><strong>ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾವಳಿ<br></strong><br>‘ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇರ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದೂ ಈ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ಆಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಬಲೆ ಹಾಕಿದರೂ ಇರ್ಪೆ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾರಾಪತಿಯ ಮೀನುಗಾರ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br><strong>'ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ'<br></strong><br>'ಇರ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿ, ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿಯ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಬೇಧದ ಮೀನುಗಳಿಂದಲೂ ಇರ್ಪೆ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮನಿತಾ ಟಿ.ಕೆ. 