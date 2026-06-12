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PV Web Exclusive: ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಬಿಡುವಿನ ಕಾಲ’

ಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ
ಗಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 2:00 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 2:00 IST
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ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್

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