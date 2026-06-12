PV Web Exclusive: ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ‘ಬಿಡುವಿನ ಕಾಲ’

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಆಸೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ‘ಬಿಡುವಿನ ಕಾಲ’ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು 320 ಕಿ.ಮೀ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೀನು ವಹಿವಾಟು ವಾರ್ಷಿಕ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1.97 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿ, ಪಾತಿ ದೋಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾತಿದೋಣಿ ಬಳಸಿ, ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಎಚ್.ಪಿ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ನಾಡದೋಣಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು.</p><p>ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಮೀನು ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಮೀನು ಬಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮದೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ)ಯೂ ಸಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 61 ದಿನಗಳ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು.</p><p>ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಹೇಳುವುದು ‘ನಮಗೆ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸಿಕ್ಕರೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ’. ‘ಬುಲ್ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ಗಳವರ ಅತಿದಾಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮ ತಲೆದೋರಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಬೋಟ್ನವರು ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಬುಲ್ಟ್ರಾಲಿಂಗ್, ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ನಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿಯೇ ನಾಶವಾಗಿ ಮೀನಿನ ಬರ ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಪಾಲು ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಅಳಲು. ಪಾತಿದೋಣಿ, ನಾಡದೋಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10 ಎಚ್.ಪಿ.ವರೆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೋಣಿಗಳು ನಾಡದೋಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. </p><p>ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬುಲ್ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಎರಡು ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ 150 ಮೀಟರ್ಗೂ ದೊಡ್ಡಬಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರದಾಳದಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ‘ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿನ ಬಲೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮರಿ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಂಡು ಮೀನು ಬರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೀನಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ಮೀನಿನ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರರಿಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರು.</p>.<p>ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲೆ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್ ಇರುವ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 61 ದಿನಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ-1986ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕರ ರಹಿತ ಡೀಸೆಲ್ ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಮೀನುಗಳ ಸಂತಾನ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಷೇಧ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೇ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವೇ?</p>.Pv Web Exclusive: ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ, ನರಿಗಳ ಚಿನ್ನಾಟ!.PV Web Exclusive | ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಾಲ್ಚೆಂಡಿನಾಟದ ನಂಟು.. ನೆನಪುಗಳ ಗಂಟು....<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>