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ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ: ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ

ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜೇಶ್‌
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 12:41 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 12:41 IST
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ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಶ್ರಮ

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆಶ್ರಮ

ಆಶ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಸುನೀಲ್ ವೇಗಸ್. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು
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