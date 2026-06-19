PV WEB Exclusive: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಲಿನ ಶಬ್ದ!

<p>ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕೇ? ಬೇಡವೇ?– ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಪರ, ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು</p>.<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೂ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಕೊಡಗನ್ನು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೇ 24ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಕಾಣಿಯೂರು-ಸುಳ್ಯ- ನಾಪೋಕ್ಲು- ಮೈಸೂರು ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಪೋಕ್ಲು ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕುಶಾಲನಗರ-ಮೈಸೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಹಳಿ ಅಥವಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಯೋಜನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಕಾಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ನೂತನ ಮಾರ್ಗವು ಈ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸೌಕರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಣಿಯೂರು - ಸುಳ್ಯ - ನಾಪೋಕ್ಲು - ಕುಶಾಲನಗರ ಮಾರ್ಗವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲು ಓಡಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಾಣಿಯೂರು-ಸುಳ್ಯ-ನಾಪೋಕ್ಲು-ಕುಶಾಲನಗರ-ಮೈಸೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲು ರೈಲ್ವೇ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ರೈಲ್ವೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇದರ ನಂತರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ರೈಲಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ನೂರಾರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ನುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಚರ್ಚೆಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.</p><p>ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಸದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ‘ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಈ ಕುರಿತ ಅನುಮಾನಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಶಾಲನಗರ–ಸಂಪಾಜೆ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡಗಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಾರೆ.</p>.<h2><strong>ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ</strong></h2>.<p>ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನ ಪರಿಸರದ ಒಳಸುಳಿಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಅವರು ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ ಎಂದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈಲಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<h2>ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಬೇಕು</h2>.<p>ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೂ ಕೊಡಗನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಶರವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಫಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<h2>ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಸಭೆ</h2>.<p>ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷದವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ತರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು</h2>.<p><strong>ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೈಬಿಡಿ</strong></p><p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣ, ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಹುಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಕೊಡಗಿನ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಪಿ.ಮುತ್ತಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ</strong></p><p>‘ಕುಶಾಲನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೊಡಗಿನ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತರುವ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಳೇಟಿರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಫಿ ರಫ್ತಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು</strong></p><p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಾಫಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು 15 ಸಾವಿರ ಲಾರಿಗಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಡಗಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>