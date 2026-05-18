PV Web Exclusive: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಡಗು...!

<p><strong>ಈ ನಾಡ ಅಂದಾ, ಈ ತಾಣ ಚೆಂದಾ,</strong></p><p><strong>ಈ ಸೊಬಗ ಅಂದಾ</strong></p><p><strong>ಈ ನೋಟ ಚೆಂದಾ</strong></p><p><strong>ಈ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ</strong></p><p><strong>ಈ ಸೊಗಸು ವಯ್ಯಾರ</strong></p><p><strong>ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ</strong></p><p><strong>ಚೈತನ್ಯ ಆನಂದಾ...</strong></p><p><strong>ಓ....ಚೈತ್ರದ ಬೆಡಗು</strong></p><p><strong>ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದ ರಾಗದ ಸುಧೆಯು ಆಹಾ...</strong></p><p>ಕೊಡಗನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ</p><p>‘ಅಪರಿಚಿತ’ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಮದಾಸ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ರಚನೆ, ಎಲ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹಾಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಸುತ್ತಾಡಿದರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗ ಚೈತ್ರದ ಬೆಡಗು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಡಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮಾಸಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಕೊಡಗನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೆಡಗನ್ನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಈಗ ಸಕಾಲ.</p>. <p>ಕೊಡಗೆಂದರೆ ಮಳೆ, ಮಳೆ ಎಂದರೆ ಕೊಡಗು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. </p><p>ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಶಾಲನಗರ ದಾಟಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ದಾಟಿ ಮಡಿಕೇರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವಂತಹ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಜಲಪಾತಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀರು ಜುಳುಜುಳುನೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p>. <p><strong>ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ- ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳ ನರ್ತನ</strong></p><p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನೆಲದಿಂದ ಅಣಬೆಗಳು ಪುಟಿದೆದ್ದು, ನರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಬೆಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಪಾರ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ನಾನಾ ನಮೂನೆಯ ಅಣಬೆಗಳ ನೋಟ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುಂತುರು ಮಳೆಗೆ ತೇವದ ನೆಲದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆಗಳು ಮೂಡಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಣಬೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ಗಿಡಮರಗಳ ನಡುವೆ, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಣಬೆಗಳು ಅರಳಿ ತಮ್ಮ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಗುತ್ತಿವೆಯೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ.</p>. <p>ಅಣಬೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ರೂಪಗಳಿವೆ. ತೇವದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನ. ಕಾಫಿಯ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಅಣಬೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ತೇವದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸಾಕು ಕಿತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಅಣಬೆಗಳು ನೋಡಲಷ್ಟೇ ಸುಂದರ.</p>. <p>ಇವು ಶಿಲೀಂದ್ರ ಸಸ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಕೊಂಬೆ, ರೆಂಬೆ. ಬೇರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವು ಜೀವಿ-ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅಣಬೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಗ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಬೇರಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಬಿಳಿ ದಂಟುಗಳೇ ಈ ಸಸ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಫ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಛತ್ರಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗ ಸಸ್ಯದ ಫಲಕಾಯಗಳು.<br>ಕೊಡೆಯಾಕಾರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಳೆ ಪದರಗಳಂಥ ರಚನೆಗಳೇ ಕಿವಿರುಗಳು. ಕೊಡೆಯ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗುರಂಗಿನ ಅಮನೀಟಾ, ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚಾನೈರೆಲ್ಲಾ, ಚೆಂಡಿನಾಕಾರದ ಕ್ಲಾವೇಶಿಯಾ,ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಜೈಗಾಂಟಿಕಾ,ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಂತಿರುವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ನಿಡ್ಯುಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಂತಿರುವ ಚಿಕನ್ ಇನ್ ವುಡ್, ರಾತ್ರಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಿಷಕಾರಿ ಜಾಕೋಲ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್, ಬಿಳಿ ಬಟನ್ ಆಯಿಸ್ಟರ್.. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹೆಸರುಗಳ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p>. <p><strong>ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ನ ರಂಗು</strong></p><p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ನ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಶಾಲನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಮೈತುಂಬ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ವೃಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆನೆಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಕುಶಾಲನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಳ್ಳೆಪುರ ಹಾಡಿಯವರೆಗೆ ನಡುವೆ ಸಿಗುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೂ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಹೂಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಗೀತ ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿ ‘ಸಾಲ್ಮರಗಳಲಿ ಚಂದದ ಚಾಮರ ನೋಟದ ವರ ಗುಲ್ ಮೊಹರು; ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದವೀ ತರು ಕುಂದದ ಹರುಷದ ತವರು' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಡೀ ಗುಲ್ಮೊಹರ್ನ ಚೆಲುವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಮ್ಮೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ, ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರವಂತೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಹರಡಿ, ಇಳೆಗೆ ಹೊಂಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯೇ ಬರಬೇಕು. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿದೆ.</p>. <p><strong>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ನೀರೊಳಗಿನ ದೇಗುಲಗಳು!</strong></p><p>ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಇಮ್ಮಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಹಲವು ಸೌಂದರ್ಯಗಳೂ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ!</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ದೇಗುಲಗಳು, ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನೇ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈಗ ಹಾರಂಗಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಉಂಡೂರಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಗುಲವೊಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಗುಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದಿನಿತೂ ಏನೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎನಿಸಿದೆ.</p>. <p><strong>ಬಿಸಿಲಿನ ನಡಿಗೆಯೂ ಚೆನ್ನ!</strong></p><p>ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ತ್ರಾಸದಾಯಕ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಾಸವಾಗದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ವಾಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಂಪು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ದಣಿವು ಮಾಡದು.</p><p>ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ತಂಪು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆಖೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪರಿಸರ ನಾಶ, ನಗರೀಕರಣ, ಹಸಿರ ನಾಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಗಿಗೂ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೇ ಇರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಜರೂರು ಈಗ ಇದೆ.</p>