<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ:</strong> ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ ಸೇರಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ) ರೂಪಿಸಿರುವ 1 ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ದುರ್ಗ ಸ್ಮಾರಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಹಂಪಿ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಈಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು, ಹಂಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. https://kstdc.co ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 080-43344334 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಬ್ಬರಿಗೆ ₹1,073 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ, ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ’ಸ್ಮಾರಕ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ’ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಟ್ರಿಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಪ್ರವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಂತಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಂಕಲಿ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮುರುಘಾಮಠ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವಾಗ ಹಿರಿಯೂರು ಸಮೀಪದ ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿ ಸಾಗರದ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಪರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಎಸ್ಐ) ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಯೊಳಗೆ 25 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು 2 ದಿನವಾದರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಕೋಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಮದ್ದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ, ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ, ಮುರುಘಾಮಠ, ಮದ್ದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಒಂಟಿಕಂಬದ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಹೊಂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಕಿಂಡಿ ನೋಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಎಎಸ್ಐ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪದಕೊಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಏರಲು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ‘ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>