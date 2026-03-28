ಉಡುಪಿ: ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವ ಋತು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ಉಡುಪಿ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವ ಋತು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯುವ ಈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.

ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೋಟ್ಗಳು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಈ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳಿಂದ ಫಿಶ್ಫೈಂಡರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೀನು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಮೀನು ಕದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಕಾಲ ಬಂದರಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚೌಕಿಯೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈಚೆಗೆ ಮೀನು ಏಲಂ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದವು.

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಾದರೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಾಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರರು.

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಐಸ್, ಮೀನು ಸಾಗಿಸಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೊದಲಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳು ಈ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ದೋಣಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳೂ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು

ಮಲ್ಪೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸಗಡ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳುವ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಷೇಧ ತೆರವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಬಲೆ ದುರಸ್ತಿ, ಹೊಸ ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಮೀನು ಇಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬರುವ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂದರಿನೊಳಗೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತ