Web Exclusive: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ತಿರುಳು (ಪಲ್ಪ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ (ಕ್ಯಾನ್) ತುಂಬುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಆಪೂಸಾ’, ‘ರಸಪುರಿ’, ‘ನೀಲಂ’, ‘ಮಲ್ಲಿಕಾ’ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ ‘ಪಲ್ಪ್’ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಪಲ್ಪ್’ ಅನ್ನು ಸೀಕರಣೆ, ಜ್ಯೂಸ್, ಜಾಮ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಖ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ, ಮಿಠಾಯಿ, ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’ನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾವಿನ ರುಚಿ ಸವಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳೆಗಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಘಟಕದವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ‘ಪಲ್ಪ್’ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ‘ಸೀಲ್’ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟಕದವರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ರೈತರು ಹಣ್ಣು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಲ್ಪರ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ವಾಟೆ (ಬೀಜ) ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 400 ಗ್ರಾಂ, 850 ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ 3.1 ಕೆ.ಜಿ ಗಾತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p><p>ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್’ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ 'ಪಲ್ಪ್' ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸವಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕುಂದಗೋಳ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಾವು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ‘ಆಪೂಸಾ’ ಮಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 60 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ (850 ಗ್ರಾಂ) ಪಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 60 ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 850 ಗ್ರಾಂ ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ₹ 150 ರಿಂದ ₹ 200 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ, ಹಣ್ಣು ಕಾಪಿಡುವ ಸವಾಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ‘ಪಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾವು ಜಾಮ್, ಚಟ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ಆಕಳವಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p><strong><ins>‘10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಣ್ಣು ಸಂಸ್ಕರಣೆ; 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ‘ಪಲ್ಪ್’ ಸಂಗ್ರಹ’</ins></strong></p><p>‘ಈ ವರ್ಷ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ‘ಪಲ್ಪ್’ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿಸಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ) ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ‘ಪಲ್ಪ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಹಾರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ‘ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ಸವಾಲು. ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ‘ಪಲ್ಪ್’ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟಿರಬಾರದು. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು (25 ಕೆ.ಜಿ, 50 ಕೆ.ಜಿ...) ಹಣ್ಣು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳವರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಬೆಳೆಗಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಘಟಕ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>