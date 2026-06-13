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Web Exclusive: ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್’

ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 9:08 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 9:08 IST
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ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದವರು ಪಲ್ಪ್‌ ಕ್ಯಾನ್ನಿಂಗ್‌ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಾಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಿರು‌ವುದು ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಹಾರ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ವಾಟೆ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಿರು‌ವುದು ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು

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