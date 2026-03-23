Web Exclusive|ಅಮೃತ,ಜಲಧಾರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಮಸ್ಕಿ ಜನತೆಗೆ ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ

ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಡಿವೈಡರ್–ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಧಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಅಗೆದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು — ವಿಜಯ ಬಡಿಗೇರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ