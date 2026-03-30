PV Web Exclusive: ಸೊಸೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅತ್ತೆ

'ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಚಂಗಳಿ, ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಣ್ಣ ಹೊಸಮನಿ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಗದಿಗೆಪ್ಪಗೋಳ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾರನೂರು, ಶಾಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ.