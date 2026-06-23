PV Web Exclusive: ನಾನು ‘ಮೈಸೂರು’.. ಇದು ನನ್ನ ಬದಲಾದ ಕಥೆ...

<p>ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಮರ– ಗಿಡಗಳ ನೆರಳು, ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲದ ಊರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೈತುಂಬ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಸಿರು (ಪರಿಸರ) ಮರೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈಚೆಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ನಾದವಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ವಾಹನಗಳ ವಿಧ, ವಿಧವಾದ ಹಾರನ್ ಸದ್ದು ಮೌನವನ್ನು ಸೀಲಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿವೃತ್ತರ ಪಾಲಿನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಬದಲಾದೆನಲ್ಲಾ...</p><p>ಕೆಲವಷ್ಟೇ ಜನರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬದುಕುತಿದ್ದರು, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪರವೂರು, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರನ್ನೂ ‘ನನ್ನವರು’ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮರೆತರೆ, ನನ್ನೊಡಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮರೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಜನರು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಎಂಬ ಭಾವ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡದ ಅಂಕುಶ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೈತರು, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತು– ಬಿತ್ತಿ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ನಗರೀಕರಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಮಾರಿದರು, ಮಾಲ್, ಮಹಲ್ಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿತು. ರೈತ ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ, ಕನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ....</p><p>ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನೊಡಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ– ಕಲ್ಲೋಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವಘಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ‘ಅಮಾನತು’ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರು ದುಃಖ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅವಘಡಗಳು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನನ್ನ ನೆಲ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನವರಿಗೆ.. ಹಾಡಹಗಲೇ ಕೊಲೆ, ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಲೂನು ಮಾರಲು ಬಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಜನ ಕೆಟ್ಟವರೇ...</p><p>ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಯೌವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಷ್ಟು ದುರುಳರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ರಾಜರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಾನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ.</p><p>ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು, ಟಾರು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವವರಷ್ಟೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಡುವವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೂ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನನ್ನೊಡಲನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೆರಳಾಗಿದ್ದ ಸಾಲು, ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದರು. ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೈ ಒವರ್ಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೋ...</p><p>ನಗರೀಕರಣ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಾ ವಾತಾವರಣ, ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ, ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಘಡಗಳು ಆತಂಕ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ನೋವಿನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗಾದರೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ ನಾನಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡಿ</p><p><em><strong>ಇತೀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ</strong></em></p><p><em><strong>‘ಮೈಸೂರು’</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>