ಅವರು, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಬದುಕು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ, ವಾಪಸು ಬರಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆಯೂ ಸಮಯ ನೀಡದಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅವರದ್ದು. ಅಪರಾಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿ, ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಅವರೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೊಲೀಸರು. ಇಂಥ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 23 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಡಿಸಿಆರ್ಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಪೊಲೀಸರು, ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿ್ದ್ದಂತೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಎಲ್.ವೈ. ಶಿರಕೋಳ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಶಿಬಿರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನೃತ್ಯ, ಪುರಾತನ ಕಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಿತರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್' ಹಾಗೂ 'ನಮ್ಮವ್ವ ಪೊಲೀಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು, ಪರಿಣಿತರ ಮೊಗದಲ್ಲೂ ನಗು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು, 'ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳು, ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪರಿಣಿತರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಆಸಕ್ತಿಯುತ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ, ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ, ಶಾಲಾ.... ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳ