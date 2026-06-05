PV WEB Exclusive | ಆನೇಕಲ್: ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸ್ಥಳ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿರುವುದು
ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಚಂದಾಪುರ ನಿವಾಸಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯು ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರೆಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಬೇರೆ.