ಕಾಫಿನಾಡು: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಗಿರಿ,ಕಂದರಗಳು

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು:</strong> ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣಗಳ ತವರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಣಗಳು ತನ್ನ ಸಿರಿಯನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಿರಿ ಕಂದರಗಳು ಹಸಿರ ಹೊದಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಗಿರಿಗಳು ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೋಡಗಳು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ, ರಾಣಿಝರಿ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳು ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗಿರಿ–ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಜೋರಾದಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೋಡುವುದು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದುಕೊಂಡೇ ಪರಿಸರ ನೋಡುವುದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಜನರ ಕ್ರೇಜ್.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್(<a href="https://pgbiz.omniware.in/chikkamagalurutourism">https://pgbiz.omniware.in/chikkamagalurutourism</a>) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1,200 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರುಗಳಿಗೆ ₹100 ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p>.web exclusive: ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ; ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದತ್ತ ಚಿತ್ತ.PV Web Exclusive: ಬೀದರ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇಕೆ..?. <p>ಒಮ್ಮೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಏರಿದರೆ ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಜಲಪತಾ, ಝರಿ ಜಲಪಾತ, ಶ್ರೀಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾ, ಗಾಳಿಕೆರೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯಾಧಾರ ಜಲಪಾತ ಹೀಗೆ ದಿನವಿಡೀ ನೋಡಿದರೂ ಮುಗಿಯದಷ್ಟು ತಾಣಗಳಿವೆ.</p><p>ಗಿರಿ ಇಳಿದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಿಗ ದೇವೀರಮ್ಮ ದೇಗುಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲ. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಗುಡ್ಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇಗುಲವನ್ನೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕಲ್ಲತ್ತತಿಗಿರಿ ಜಲಪಾತ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ.</p>. <p>ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿಯ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರಾಜಭವನದ ಎಂಬ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಭವನದ ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವ ಕುರುಹುಗಳು ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 14 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಜೀಪ್ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತವಂತೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇತ್ತ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಯಂತೂ ಜನರಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಪ್ರಪಾತಗಳು, ಅದರ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಝರಿಗಳು. ಈ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಪ್ರವಾಸ ಎಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಎಂದರೆ ಎತ್ತಿನಭುಜ ಮತ್ತು ದೇವರಮನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಂತೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂತಸ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ಗಿರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಳಭಾಗದ ಶೋಲಾ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಮೋಡಗಳು ಸರಿದು ಹಸಿರ ಕಾನನ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಎಂದರೆ ರಾಣಿಝರಿ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳದ ಪ್ರಪಾತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಂದರವನ್ನು ಮೋಡ ಸರಿಯುವ ತನಕ ಕಾದು ಕುಳಿತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅತ್ತ ಕುದುರೆಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೌನ್ಶಿಪ್, 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಧ ಬಳಿಕ ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳಸ ಸಮೀಪದ ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>. <p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುದುರೆಮುಖ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೀಕ್, ಬಂಡಾಜೆ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವೆಡೆಗೆ ಚಾರಣ ಹೋಗಲು ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಜತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೋಡಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಫಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳು, 116 ಚಿರತೆಗಳು, 445 ಆನೆಗಳಿವೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕಡವೆ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕಲಗಳನ್ನು ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಾಣ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ ಜತೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀರಿನೆಡೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಜತೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ, ಹೊರನಾಡು, ಹಿರೇಮಗಳೂರು, ಅಮೃತಾಪುರ, ಬೆಳವಾಡಿ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.PV WEB Exclusive | ಆನೇಕಲ್: ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ.Web Exclusive: ನಾಡಿನೊಳಗಿದ್ದರೂ ‘ಪರಕೀಯಾದ’ ಚಲ್ಹೇರಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>