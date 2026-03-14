ಶನಿವಾರ, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026
PV Web Exclusive: ಕುಡ್ಲದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ‘

ಗಣೇಶ ಚಂದನಶಿವ
Published : 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:29 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಅನನ್ಯ ಪೂಜೆ ಪದ್ಧತಿ
ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ–ಕರ್ಪೂರದ ಬದಲು ಶೇಂದಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಪಾನ್‌ಬೀಡಾವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಳು ಆದಿಸ್ಥಳಗಳು
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಏಳು ಆದಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಕುತ್ತಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬೊಲ್ಯ ಮೊದಲಾದವು, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಆಕೃತಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೋಲ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ
ಕೋಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಬಾರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ಉದ್ಯಮ
ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 2500 ಜನ ಭಕ್ತರು ಕುತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋಲಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆಕರದ ಇತಿಹಾಸ
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಹೆಸರಾದ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಇತಿಹಾಸವು ವಿಶೇಷ ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2,500
ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ
5,000
ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾ ದಿನ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ
3 ವರ್ಷಗಳು
ಕೋಲ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್
3,000 ರೂಪಾಯಿ
ಕೋಲ ಸೇವೆ ಶುಲ್ಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೋಲಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ– ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮೀಪದ ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಳಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಧೀರಜ್ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಸೂರಜ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು
ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದುಗೋಳಿಯ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವ ಶಿಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಕಲ್ಲಾಪು ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಉದ್ಭವ ಶಿಲೆಯ ಆದಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುವಿನ ಬುರ್ದುಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ ವುಡ್‌ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು
ಕುತ್ತಾರು ಕೊರಗಜ್ಜ-ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ಆದಿಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ  ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು

