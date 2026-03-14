PV Web Exclusive: ಕುಡ್ಲದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ‘ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ‘

ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
• ಅನನ್ಯ ಪೂಜೆ ಪದ್ಧತಿ
ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ–ಕರ್ಪೂರದ ಬದಲು ಶೇಂದಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಪಾನ್ಬೀಡಾವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ಏಳು ಆದಿಸ್ಥಳಗಳು
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಏಳು ಆದಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಕುತ್ತಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಬೊಲ್ಯ ಮೊದಲಾದವು, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಆಕೃತಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
• ಕೋಲ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ
ಕೋಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಬಾರಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
• ಭಕ್ತರ ಉದ್ಯಮ
ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 2500 ಜನ ಭಕ್ತರು ಕುತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋಲಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
• ಆಕರದ ಇತಿಹಾಸ
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೂಲ ಹೆಸರಾದ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಇತಿಹಾಸವು ವಿಶೇಷ ಪವಾಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2,500
ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ
5,000
ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾ ದಿನ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ
3 ವರ್ಷಗಳು
ಕೋಲ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್
3,000 ರೂಪಾಯಿ
ಕೋಲ ಸೇವೆ ಶುಲ್ಕ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ನಮಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೋಲಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
