ಕೊಪ್ಪಳ: 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಸರಪಳಿ ತುಂಡಾಗಿದೆ'

ಆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಭರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಸುಗಳು ಕಳೆಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಸರಪಳಿ ತುಂಡಾದ ಘಟನೆ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿತ್ತು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಗಭದ್ರಾದ ನೀರೇ ಕಾರಣ. ನೂರಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಳು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ರಾತ್ರೊ ರಾತ್ರಿ ತುಂಡಾದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಅನ್ನದಾತನ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದ ಅನುಭವ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೇಟ್ ಕಳಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಆಗ್ರಹಗಳ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಷೆನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಡೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದ ಎಲ್ಲ 33 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗುಗುತ್ತಿದೆ. ಗದಗ ಸಮೀಪದ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರದ ಯಾರ್ಡ್, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಯಾರ್ಡ್, ಟಿಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯ ಡಿ. 5ರಿಂದಲೇ ಗೇಟ್ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಕವಚ ತೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪರಾಕ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 124 ಗೇಟ್, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಎಡ, ಬಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಲು ತಲಾ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹51.81 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಚೂರು ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೂ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ, ನೆರಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್