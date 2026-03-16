Web Exclusive: ಮಲೆನಾಡ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯ ತಾಣ

ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಚಂಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗವಿಬೆಟ್ಟ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ತಾಣ. ಚಾರಣಿಗರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಬಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಗಳು, ಗವಿಗಳು, ಹಸಿರು ಬೆಟ್ಟ ಸಿರಿ, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು.

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 3–4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಜೀಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗವಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಹುಲಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಶೃಂಗ ಎಂಬ ಮುನಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಊರಿಗೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು, ಉಚ್ಚಂಗಿ ಬೆಟ್ಟ, ಹುಲಗುತ್ತೂರು ಬೆಟ್ಟ, ಹೇರೂರು ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತಿತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೂರಿನೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಕಡೆಯ 3–4 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ಗಳಾದರೆ ಹಾದಿ ಸಲೀಸು, ನಡೆದೂ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿಯೇ ಇದೆ.

ಹಲವು ಸಣ್ಣ– ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಗಳು, ಗವಿಗಳು ಇವೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಗವಿರುದ್ರೇಶ್ವರ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗವಿಬೆಟ್ಟ ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಖುಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ.

ಜೀಪು ಅಥವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಚಾರಣದ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗವಿರುದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಕಾಲುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯಂತಹ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಬೆಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಟಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುಹೆಯಂತಹ ಹಾದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕತ್ತಲು ಅವರಿಸಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ಗುಹೆಯಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಒಂದೆರೆಡು ಗಂಟೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಗವಿರುದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರಿನ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಊರಿನ ಜನರಿಂದ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಸುತ್ತೂರಿನ ದೂರದವರೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿ ಗವಿಶ್ರೀ ರುದ್ರಗಿರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನ