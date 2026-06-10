ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ವರೆಗೆ: ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ

2014ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 12 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ನೋಟ ಹೀಗಿದೆ.
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
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