ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ವೃತ್ತದ ರುತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಗೂಳೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿಯ 'DAR-AL-HAYAT REHAB CENTER', ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಗುಬ್ಬಿ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ನ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ಐಟಿ ಬಳಿಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸದವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 3 ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು (ತಾಲ್ಲೂಕು:ವೈದ್ಯರು)

ಪಾವಗಡ: 41

ಶಿರಾ: 1

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: 1

ತಿಪಟೂರು: 1

ತುರುವೇಕೆರೆ: 1

ಗುಬ್ಬಿ: 1

ತುಮಕೂರು: 3

ಕೊರಟಗೆರೆ: 4

ಒಟ್ಟು : 54