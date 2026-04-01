ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್; ಈಡೇರದ ದಶಕಗಳ ಕನಸು

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುವುದು ಸಹಜ, ನಾಲ್ಕಾರು ದಶಕಗಳು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ‘ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚಳಿ’ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ವಿಳಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನದಂತೆ ಇದೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಯೋಜನೆ.</p><p>ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅನುದಾನವೂ ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೆಟ್ಟುಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಇದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.</p><p>ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೇವಲ 'ಪಿಲ್ಲರ್' ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p><p>1998ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 830 ಲಕ್ಷ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಅಡಿ ಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ ನದಿಪಾತ್ರದ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಯಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ 9 ಪಿಯರ್ಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಬೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಎಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳಪಾಯದ ಅಗೆತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅತಿಯಾದ ಜಿನುಗು ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದೂರ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟರು.</p><p>2011ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಟೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ₹ 47.10 ಕೋಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p><p>2015ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅನ್ವಯ ದರ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿ ₹ 51.40 ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 2017ರ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮರು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತತೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಮಾಗ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದ ಕುರಿತ ತಕರಾರು ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p> <h3>ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ: ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು</h3><h3></h3><p>ಆಗ ಅಮೃತ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ₹11 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. 18 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರುವ ಅಲಗಿಲವಾಡ ಎ.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><h3><strong>ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು</strong></h3><h3></h3><p>ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಬಂದಾರ (ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್) ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ 0.45 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 223 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 23 ಕಮಾನು, 8.4 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ 7.50 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು- ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ನಂದ್ಯಾಲ, ನಿಟ್ಟೂರು, ತಾವರಗುಂದಿ, ಹಲವಾಗಲು, ಕಡತಿ ಹಾಗೂ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 1,862 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 1,117 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಟ್ಟು 2,979 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಯೋಜನೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 60 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ನಗರಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. </p> <h3> <strong>ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದ ರವೀಂದ್ರ</strong></h3><h3></h3><p>2016ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ನೆಪಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಯಮಯ್ಯ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ರವೀಂದ್ರ ಅವರು 1.60 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು 2. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೆಜ್ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, 3. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುನಃ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 371ಜೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ನಿಯೋಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರು. ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಕ್ರಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 2017 ಜೂನ್ 6ರಂದು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು.</p><p>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಡಿಲು ಸೇರಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಆಗಮಿಸಿ 60 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೆಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.</p> <h3>ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹೀಗಿತ್ತು</h3><h3></h3><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಸಿಗೆ ಬವಣೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿತ್ತು. ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ದಾಸ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪಿ.ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಠಾಧೀಶರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ದಲಿತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಸುರಿವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿತು. ಆಗಲೇ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುನಃ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರರ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಂಡವು ಎಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೆಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರು ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕಿ ಎಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಜನಜನಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p> .<div><blockquote>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೆಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರ ಮುಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">ಎಂ.ಪಿ.ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಶಾಸಕಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</span></div> 