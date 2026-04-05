PV WEB EXCLUSIVE: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಅಡ್ಡಮಳೆಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು..!

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯನ್ನು ‘ಅಡ್ಡಮಳೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ. ಈ ಅಡ್ಡಮಳೆಯೇ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಬೀರುತ್ತಿದೆ..!</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವೋ ಮಳೆಗಾಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತಿದೆ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಲ್ಲಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಗರಿಷ್ಠ 34 ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಏಕಾಏಕಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೊಲ– ಗದ್ದೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆದ ಸಂಕಷ್ಟವೂ ದೊಡ್ಡದು.</p><p><strong>220 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ</strong></p><p>ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವರುಣ ರೈತರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ 220 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘116 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಕಬ್ಬು, ಗೋಧಿಯ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p><strong>104 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ನಾಶ</strong></p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತಿತರ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 104 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಹಾನಿ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಮಾವು ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾವು ಚಿಗುರುವುದಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾವು ಹೂವು ಬಿಡುವುದು ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಪದೇಪದೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಾವು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ರಾಯಬಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಮಳೆಯು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ‘ಫಲ’ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ. </p>. <p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ದುರಂತ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕ. </p><p>ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಭಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ‘ಒಣಹಣ್ಣು’ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.</p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ’ ತೆರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಸರ್ಕಾರ ಇದೂವರೆಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ.</p><p><strong>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಏಟಿಗೆ 39 ಕುರಿ ಸಾವು</strong></p><p>ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ 39 ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಅಂದಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಶಂಕರ ಕರಜಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುರಿಗಳು ಸತ್ತವು. ಪಿಡಿಒ ಎನ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ರಶೀದ್ ನನ್ನುಭಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದರು. ಅಂಗೈಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು.</p>. <p><strong>ಹೆಸ್ಕಾಂಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಶಾಕ್</strong></p><p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ, 27 ಕಂಬಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತಂತಿ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾನಿಯನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆದ ಹಾನಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಮರ ಬಿದ್ದು ಹಾನಿ</strong></p><p>ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತೆಂಗಿನಮರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನೀಲವ್ವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಯ್ಯನವರ (70) ಹಾಗೂ ಇವರ ಪುತ್ರ ಉಳವಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಯ್ಯನವರ (37) ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಬಿರುಸಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ತೆಂಗಿನಮರ ಏಕಾಏಕಿ ಉರುಳಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧಾವಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗ ಸಹಜ ಎಂಬಂತಾಗಿವೆ.</p>. <p><strong>ಕೊರತೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ?</strong></p><p>ಅಡ್ಡಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ದಿನವೂ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಳೆಯು ಹಾನಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಣಾಚಾರಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>'ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ತುಸು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೈತರ ತರ್ಕಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿಯವಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾಣವೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವೋ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾನಿಕಾರಕ' ಎನ್ನುವುದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ.</p>