ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictweb exclusive

PV Web Exclusive: ಕಾಡಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಲಕರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು!

ಯಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:53 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:53 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

PV Web Exclusive: ಕಾಡಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಲಕರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು!

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಯಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶ್ರಮದಾನ
ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ  ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಂಚಿನ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒತ್ತು
ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮುದಾಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವ
ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ (SDMC) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಶಾಲೆಯು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಸಮನ್ವಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಎರಡೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ
ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
2025
ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎದುರು ಮಕ್ಕಳು

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

ವನಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆ

ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ‘ವನಭೋಜನ’ಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು

