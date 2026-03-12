PV Web Exclusive: ಕಾಡಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಲಕರೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು!

<p>ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಾಧಕ ಕಥೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಲ್ಲ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ ಯಶೋಗಾಥೆ. ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ಒಣಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನಸೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟೊಂದು ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಯಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಸಂಗೀತ...</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಕಾನಂಚಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಶಾಲೆ, ಕೇವಲ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... ಒಂದೊಂದು ಕೈ, ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಬೆವರು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ದೇಗುಲ.</p><p>ಎರಡೂವರೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಂಚಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದ ತಾಳೆಗರಿ ಬಿಡಾರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು–ಆರು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ರೂಪತಳೆದು, ಮುದ್ದು ಮುಖಗಳು ಆಡುತ್ತ, ನಲಿಯುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಗಾಳಿ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಸಿಗದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ಮುಖ ಮಾಡದೆ, ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರಮವೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಳೆ–ಮಜ್ಜೆ. ಅವರ ಬೆವರ ಹನಿಯ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೋರಿದ ಸಾಹಸ ಅಸಮಾನ್ಯವಾದ್ದು. ಹೊನ್ನಾವರ–ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗಿರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೈಫೈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಈ ಶ್ರಮದಾನದಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿಗಳ ಚಿಲುಮೆ ತೆರೆಯಿತು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಒಂದು ಕನಸು, ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು!</p>.<p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನವೋದಯ–ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನಗಳು... ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಧನೆ ಹಿರಿಯದ್ದು! ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನುಡಿ ತೇರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಯು ವೈಫೈ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕೈತೋಟ, ಸುಂದರ ತಡೆಗೋಡೆ, ದ್ವಾರಮಂಟಪ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶೌಚಾಲಯ… ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು! ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಶಾನಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶೋಭಾ ಶಾನಭಾಗ ಅವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯೋಜನೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ಪಯಣ, ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಳ ಪರಿಚಯ, ಜಲಚರಗಳ ಬದುಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಕರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವನಭೋಜನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಊಟ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ಯಾರೂ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ‘ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು?’ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಶಾಲೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಸಂಗೀತದಂತಾಯಿತು. ಶಾಲೆಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾಲಕರ ಬೆವರ ಹನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವದ ಪ್ರತಿಫಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೊನ್ನಿನ ಮುದ್ರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂದೇಶ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.</p><p>ಯಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೇಳುವುದು ಅದನ್ನೇ, ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ...!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>