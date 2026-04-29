PV Web Exclusive: ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಯಲ್ಹೇರಿ ಜೋಳ

ಗುರುಮಠಕಲ್ (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ರಾಶಿಯಂತೆ ಸೆಳೆಯುವ, ತಿಂದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಹೇರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ಯಲ್ಹೇರಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ'ವು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಧಾರಣ ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾದ ರೊಟ್ಟಿಯು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಈ ತಳಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಜೋಳವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಲ್ಹೇರಿ, ಕೊಂಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಪೆಟ್ಲಾ-ಗಾಜರಕೋಟ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜೋಳಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ.

'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಳವನ್ನು ದೂರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬಹುತೇಕ ಜೋಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜೋಳದ ಜತೆಗೆ ಜೋಳದ ಒಣ ದಂಟು (ಕಣಕಿ) ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬಲು ರುಚಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಲ್ಹೇರಿ ಜೋಳದ ಕಣಕಿಯ ಮೇವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಣವೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಣಿಕಿ ಸಹ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಣಕಿ ಮೇವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಬಣವೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಾಗ ಮೇವನ್ನು ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿದ್ಧತೆ: 'ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿಕರ ತಂಡವೊಂದು ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. 'ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್' ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ಕೃಷಿಕರೂ ಆಗಿರುವ ಎಂ.ಕಾಂ. ಪದವೀಧರ ವಿಶ್ವಶಂಕರ ಶಿವರಾಯ.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ 2025-26ರ ಹಿಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 850 ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಯಲ್ಹೇರಿ ಜೋಳ' ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಗಿದೆ.

ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ: ಯಲ್ಹೇರಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಳೆದ ಜೋಳವನ್ನು 'ರೊಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣುವ ಗ್ರಾಹಕರು' ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶರಣು ಯಲ್ಹೇರಿ ಹೇಳುತ್