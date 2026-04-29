ಗುರುವಾರ, 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
PV Web Exclusive: ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಯಲ್ಹೇರಿ ಜೋಳ

ರೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹತ್ತಿಯಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯುವ ಬಯಕೆ
ಎಂ.ಪಿ.ಚಪೆಟ್ಲಾ
Published : 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 20:30 IST
ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು

ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು

(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಯಲ್ಹೇರಿ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಲ್ಹೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ
– ವಿಶ್ವಶಂಕರ, ಯಲ್ಹೇರಿಯ ನವನಂದಿ ಫಾರ್ಮ್‌ ಮಾಲೀಕ
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೋಳದ ತೆನೆಯು 12  ರಿಂದ 18 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಳಿವರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ  ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ.
– ಭೀಮರಾಯ ವೆಂಕಟರಾಯನೋರ, ರೈತ ಮುಖಂಡ
