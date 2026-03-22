3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಪಿಪಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ: ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರದಾಟ

'ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಎಪಿಪಿಗಳ ಮನವಿ.