ದೇಗುಲ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ

ಗುರುಮಠಕಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಾಜರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಬೇನಳ್ಳಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ–ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಟಿ.ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪೋಷಪ್ಪ ಮೀದಿಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅನಂತಮ್ಮ ಮೀದಿಗಡ್ಡ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶನ ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಷಪ್ಪ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಬೇನಳ್ಳಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, 'ನೀವು ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಪ್ಪ, ಅನಂತಪ್ಪ ಹಣಮಂತ, ರಮೇಶ ಸಾಬಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದ ಗುಂಪು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಟ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್, 'ಯಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.