ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತ; ಒಲೆಯ ಹೊಗೆಗೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು ಹಿಂದೇಟು

'ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ನಿತ್ಯ 19 ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೌದೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವೂ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಣ ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಕರು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ' 'ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 3000 ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 6000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅವರು ಬೇಡಿದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.