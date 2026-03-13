ಯಾದಗಿರಿ: ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1995ರ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಂಪು', ‘ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ’, ‘ಬಡಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ’, ‘ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಸರಳಗೊಳಿಸಿ’ ಎಂದು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಜಿ.ಚೌದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಸರಳ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘1995ರಿಂದ 2020ರ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಹ 150 ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ 2005ರ ವರೆಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ 40 ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 32 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಇ ಮರು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೇಶಮುಖ ನಾರಾಯಣಪುರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶಹಾಪುರ, ಸುರೇಶ ವಡಗೇರಾ, ಆರ್. ಚನ್ನಬಸು ವನದುರ್ಗ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪ್ರಕಾಶ, ಜಯಶ್ರೀ, ಜ್ಯೊತಿ, ಶೋಭಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>