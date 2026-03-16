ಯಾದಗಿರಿ: ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ

ಯಾದಗಿರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ– ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದು, ಶೇಖರಣೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವರ್ತಕರ ಹೇಳಿಕೆ.

ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಗಟು ದರ ₹ 7ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇದು, ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 5ಕ್ಕೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ₹ 4.50, ₹ 4ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರ್ತಕರು.

'100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ₹ 700 ಇದ್ದಂತಹ ದರ ಈಗ, ₹ 400ಕ್ಕೆ 100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದಲೂ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡು ವವರು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ತಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರಾಯಚೂರಿ.

'ಈ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ದರ ಕುಸಿಯುವುದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5000 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, 2500 ರಿಂದ 3000 ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಎಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ತಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260316-30-1418121820