ಕೆಂಭಾವಿ: ಈಜಲು ಹೋದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು

ಕೆಂಭಾವಿ (ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ): ಸಮೀಪದ ನಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಗನೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹನುಮೇಶ್ (7), ಶರತ್ (6), ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಕಿರಣ್ (6) ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಸಹೋದರಿ ಗುಬ್ಬಮ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ಪುತ್ರಿ ಬಸಮ್ಮ (11) ಮೃತರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಮ್ಮ ಅವರು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ನಾಲ್ವರೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರು ಇಳಿದರು. ಈಜಾಡಲು ಬಾರದೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಹೊಂಡದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ತರಿಸಿತು.